Augmentation des prix des aliments : l’inquiétude chez les traiteurs à l’approche des fêtes

Dinde farcie, produits de la mer et mets raffinés : les rayons des traiteurs sentent déjà bon les fêtes de fin d’année. À quelques semaines du réveillon, la préparation a commencé, mais pas sans inquiétudes. En plus du contexte sanitaire et de la crainte d’annulations de dernière minute vient s’ajouter la hausse des produits de bouche. Cette année, le repas de Noël ou de la nouvelle année risque de coûter plus cher.

Benoit Simonis est traiteur à Liège. Les mains dans la farce, il explique qu’une dinde coûtera environ 5% de plus qu’en 2020. La plus grosse augmentation concernera les produits de la mer : "Le prix augmente à cause, à mon avis, des chalutiers et de l’énergie. L’autre problème, c’est l’incertitude de prix. Nos fournisseurs ne savent pas nous donner exactement le prix de vente en poisson frais par exemple, pourtant nous devons remettre prix à nos clients maintenant. Pour le poisson, on peut s’attendre à une augmentation de plus de 20%." Le coût pour un plat au foie gras ou au gibier devrait en revanche rester stable.