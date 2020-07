Augmentation des cas, des tests et des questions selon les soignants verviétois

Le nombre de cas de coronavirus augmente un peu partout et cela entraîne notamment une hausse de l’inquiétude du public et des demandes de tests. Le personnel soignant actif à Verviers le constate.

" On rouvre des unités Covid à l’heure actuelle. Ici, tout doucement, on a une augmentation du nombre de patients donc on restructure un peu dans les hôpitaux pour pouvoir faire face à ces cas ", explique une infirmière.

" J’ai encore eu deux cas positifs hier, sur un testing de huit personnes, ce qui est quand même énorme. Il y a aussi plus de demandes de tests. La semaine dernière, j’en ai eu environ 25, ce qui est aussi énorme par rapport à la période précédant le conseil national de sécurité ", confirme un médecin généraliste.

" Les patientes enceintes recommencent à poser pas mal de questions, surtout concernant leurs éventuelles vacances : est-ce qu’elles peuvent partir ? Comment elles devront être testées, quelles sont les conséquences ? Mais il n’y a pas de vague de panique ", complète une gynécologue obstétricienne.

" Les médecins traitants, quand on parle avec eux, ont aussi tous nombre de patients qui viennent parce qu’ils ont un petit symptôme, qui peut très bien être autre chose, mais oui, les gens sont inquiets et ils espèrent ne pas l’avoir ", ajoute encore une infirmière.