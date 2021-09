Augmentation des cas de coronavirus : le CHR de la Citadelle de Liège repasse en phase 1A

Ce jeudi, le CHR de la Citadelle de Liège a décidé de repasser en phase 1A. Concrètement, cela signifie que 25% des lits en soins intensifs sont désormais réservés aux patients atteints du Covid, au lieu de 15% en situation non critique.

Les cas augmentent progressivement depuis deux semaines

Une décision bien évidemment guidée par l’augmentation du nombre de patients Covid. Jean-Louis Pepin, directeur médical du CHR de Liège : "Les cas Covid sont en augmentation progressive depuis déjà deux semaines. On a dépassé le quota qui nous permettait de rester en-dessous des 15% de nos lits agréés. Ça représente, au niveau des soins intensifs, 7 patients Covid, et on en a au total dans l’hôpital 29".

Des patients plus jeunes, souvent non ou partiellement vaccinés

Quant au profil des patients hospitalisés, il est différent des vagues précédentes, comme le souligne Jean-Louis Pepin : "Ce sont des patients plus jeunes qu’au cours des première et deuxième vagues. Ils sont généralement autour de la quarantaine, et la plupart du temps, ce sont des patients qui n’ont pas été vaccinés ou qui ont une vaccination incomplète. On a également quelques personnes vaccinées qui refont des symptômes du Covid mais qui sont beaucoup moins sévèrement touchées. La vaccination ne protège pas nécessairement totalement de la maladie mais protège des formes sévères de la maladie. J’encourage donc tout un chacun à se faire vacciner".

Le CHR de Liège déplore cette semaine le décès d’une personne atteinte du Covid, une patiente de moins de 40 ans.