Augmentation de capital réussie pour la coopérative Vin de Liège

A Heure-le-Romain, la coopérative Vin de Liège monte en puissance. Elle procède actuellement à une augmentation de capital et est à la recherche de nouveaux coopérateurs. Et cela fonctionne puisqu'en une semaine à peine, elle a atteint son objectif plancher: récolter 1 million d'euros. Vu le succès, elle vise désormais le million et demi.

Cette augmentation de capital permettra la construction de nouveaux bâtiments, l'achat de nouveau matériel agricole, et l'agrandissement du domaine pour y planter de nouvelles vignes.

Pour devenir coopérateur, il faut acheter des parts, à 500 euros l'unité.

Alec Bol, administrateur-délégué de Vin de Liège: "Le premier coopérateur type, c'était quelqu'un qui était plutôt aisé parce que, au départ du projet, le risque était beaucoup plus élevé, il fallait quand même investir 500 euros, mais on était très clairs sur le risque qui, forcément, avec le temps, a commencé à diminuer puisque la maitrise agricole, les premiers vins... tout ça est arrivé et on a pu démontrer que ça fonctionnait. Maintenant, on est en train de voir qu'avec l'augmentation de capital qui est en train de se dérouler, le profil change un peu. Il y a des gens plus jeunes, de différents milieux. On a plus de souscriptions d'une part à la fois, des gens qui prennent de manière symbolique pour dire 'je fais partie du projet'. Alors, il faut quand même être très clair: la rentabilité d'un domaine viticole, ce n'est pas le premier objectif, même s'il faut pouvoir un jour distribuer un dividende: un domaine viticole est rentable sur le très très long terme".

Vin de Liège produit environ 100.000 bouteilles par an sur 16 hectares de vignes. La coopérative voudrait atteindre les 30 hectares, notamment grâce à cette augmentation de capital.