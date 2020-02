Aucune évolution du régime horaire des pompiers de la zone Hemeco ne pourra être appliquée avant janvier 2021

Statutairement, les pompiers de la zone Hesbaye Meuse Condroz devraient travailler durant douze heures puis se reposer 24 heures. Mais, depuis trois ans, ils testent un autre système : 24 heures de travail suivies par 72 heures de récupération. La majorité des pompiers veut conserver ce dernier régime. Le règlement de travail doit être mis à jour, mais le conseil de zone est partagé sur la question. Pour apaiser les tensions, il va recourir à la conciliation sociale. Il a aussi décidé que le régime de travail ne bougera pas avant 2021. Christophe Collignon, président de la zone de secours Hemeco : "C’est une question qui est importante, je peux le concevoir, pour les sapeurs, puisqu’elle touche à leur vie, à leur régime de travail. Mais nous devons, en tant que responsables politiques, essayer de viser l’efficacité et l’intérêt général et respecter aussi les obligations internationales de la Belgique en matière de droit du travail. Il y a des arguments de part et d’autre. Les arguments relativement à une prestation de douze heures sont plutôt des arguments légaux et de bien-être au travail. D’autre part, depuis trois ans, nos sapeurs ont évidemment pris des habitudes familiales, ont très probablement, pour beaucoup d’entre eux, un métier secondaire, ce qui fait qu’ils doivent se réorganiser. Donc, le conseil de zone, face à ces différents arguments, souhaite enclencher un dialogue via un conciliateur social qui pourrait tenter de rapprocher les points de vue. Ça, c’est la première décision. La seconde c’est que, s’il y a une modification du régime du travail, pour permettre à nos sapeurs de s’adapter, celle-ci n’aurait lieu qu’à partir du mois de janvier 2021."

Lundi soir, lors de la réunion du comité de concertation de base de la zone Hemeco, les syndicats avaient quitté la table. Ils ont convoqué une assemblée générale ce mercredi après-midi.