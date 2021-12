Aucun policier ne sera réquisitionné pour Standard-Beerschot : report probable du match

Willy Demeyer ne réquisitionnera pas les policiers pour que le match Standard – Beerschot puisse se jouer ce mercredi soir. Le match pourrait bien être annulé. Les négociations entre les syndicats policiers et la ministre de l’intérieur semblent n’avoir rien débloqué. Les policiers doivent se réunir ce mercredi après-midi en assemblée générale. Ils pourraient décider de ne pas assurer la sécurité du match Standard – Beerschot.

S’ils votent la grève, ce qui semble probable, le bourgmestre Demeyer ne les réquisitionnera pas pour aller assurer la sécurité au football : "ce n’est pas une mission essentielle". Des policiers ont cependant bien été réquisitionnés en vue de la grève. Il s’agit de ceux qui assurent les fonctions essentielles : le service interventions, ceux qui prennent les appels téléphoniques, le PAB, sans lesquels "la sécurité de base de la population n’est pas assurée" se justifie le bourgmestre Demeyer. Il pourrait interdire le match, mais il attend pour cela de connaître le résultat de l’assemblée.

Au Standard, on s’en tient à ces quelques mots : "s’il n’y a pas grève de la police, il y aura match et donc c’est comme prévu. Et s’il y a grève de la police et que donc le bourgmestre ne permet pas le match, il sera reporté et nous acterons cette décision et préviendrons nos supporters."