Aubel : les citoyens seront consultés pour améliorer le quotidien de leur commune

A l’instar d’autres communes wallonnes déjà bien avancées dans le processus, Aubeloises et Aubelois vont pouvoir exprimer leurs idées, souhaits et suggestions pour améliorer la qualité de vie au sein de leur commune ; Aubel vient en effet de lancer son Opération de Développement Rural (ODR) exprimée par le Collège communal dans sa déclaration de politique générale après les élections de 2018, et soutenue par la Fondation Rurale de Wallonie qui apporte son expertise et son appui logistique. :" les Opérations de Développement Rural, explique Benoît Dorthu, Echevin aubelois de la Participation Citoyenne, existe depuis longtemps là où le tissu rural est fort ce qui est le cas à Aubel. C’était une promesse de campagne de consulter la population pour qu’elle exprime ses souhaits pour améliorer la Commune au quotidien. Bien sûr, le Collège a ses propres idées mais nous estimions que la participation des citoyens était insuffisante et que les souhaits de la population devaient compléter celles du Collège. Cette ODR est donc un excellent outil pour donner la parole à nos concitoyens"

D’abord une consultation virtuelle vu les circonstances"

Concrètement, les habitants d’Aubel et des villages de la commune, Saint-Jean-Sart et La Clouse, peuvent dès à présent s’informer sur les finalités et le processus cette opération via un onglet présent sur la page d’accueil du site aubel.be, aubeljeparticipe.info, et dès la fin octobre, les citoyens pourront commencer à livrer leurs idées et suggestions sur une plate-forme mise au point par la Fondation Rurale de Wallonie à l’adresse : participation.frw.be. Dans un premier temps, la consultation de la population est donc virtuelle : elle sera complétée par des réunions en présentiel à Aubel et ses villages prévues, si tout va bien sur le plan sanitaire, au cours du premier trimestre 2021 ; quatre réunions avaient été programmées d’ici fin de l’année mais elles ont été reportées en raison de la situation sanitaire.

Orienter le développement de la Commune pour 15 ans

Si l’expérience démontre que les thèmes majeurs abordés dans les autres communes concernent la mobilité et le logement, les suggestions des citoyens peuvent être émises dans tous les domaines de la vie quotidienne, mais en tenant compte des caractéristiques de la commune concernée; à Aubel, il va de soi que son caractère rural à 82 pourcents sera pris en compte par les citoyens dans l'élaboration de leurs projets. Dans l’immédiat, un diagnostic de la commune sera établi, sorte de photographie d'Aubel sensu lato en 2020 reprenant ses forces et ses faiblesses ; parallèlement, une Commission Locale de Développement Rural sera créée avec la participation de citoyens et d’élus communaux, représentatifs d'Aubel et ses villages, et des strates de leur population ; des groupes de travail thématiques se réuniront ensuite afin d'aboutir à l'essentiel, le Programme Communal de Développement Rural (PCDR), véritable outil de gestion qui orientera le développement de la commune pour les 15 prochaines années.

La dernière étape – la plus visible – sera bien entendu la réalisation, étalée dans le temps, des projets choisis par la population et financés en grande partie par la Wallonie.