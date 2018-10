Aubel: le bourgmestre sortant et l'opposition se sentent pousser des ailes

La commune d'Aubel est dirigée depuis près d’un quart de siècle par Jean-Claude Meurens. On l’a cru sur le départ, mais le libéral se sent à nouveau pousser des ailes face à une opposition renforcée.

"Des racines, des ailes", c’est justement le slogan de campagne de la liste " Aubel Demain ", qui avait raflé 73,5% des voix lors des dernières élections.

Les libéraux sont effectivement bien enracinés à Aubel, et ils sont en réalité deux à se sentir pousser des ailes: Benoit Dorthu, en tête de liste, et celui qui la pousse, l'actuel mayeur Jean-Claude Meurens.

Si "Aubel demain" l’emporte et qu’il est toujours le plus populaire en voix de préférence, restera-t-il bourgmestre? "Rien n’est exclu!" affirme celui qui semblait pourtant vouloir tourner la page il y a quelques mois à peine. "C'est une position pas très claire et même ambigüe", estime d'ailleurs l’opposition.

Une opposition qui se sent elle aussi pousser des ailes. Elle n’a plus le même nom –fini Aubel Pluriel, place à Aubel Citoyen– et elle s’est surtout renforcée avec l’arrivée de deux transfuges du "camp d’en face". Emmenée par Jacques Piron, elle ambitionne de créer un véritable séisme et de remporter ces élections. Rien que ça!

Aubel, une commune aisée, mais vieillissante. Sur ce point, tout le monde semble d’accord. Commune riche, en boni, grâce notamment à la présence de nombreuses entreprises de l’agroalimentaire. Mais une commune peut-être trop riche pour sa jeunesse. L’immobilier atteint des sommets.

Majorité et opposition sont d’accord: il faut créer des logements adaptés à leur moyens. Afin que les jeunes aubelois ne se sentent pas eux aussi pousser des ailes et ne s’installent en dehors de la commune.