Aubel: la Brasserie du Val-Dieu fait peau neuve

Le nouveau matériel venu d’Italie s’intègre à merveille dans les vénérables bâtiments de cette abbaye cistercienne de plus de 800 ans. - © RTBF - Philippe Collette

Le nouveau matériel venu d’Italie s’intègre en effet à merveille dans les vénérables bâtiments de cette abbaye cistercienne de plus de 800 ans.

Un pari réussi mais coûteux: près de 5 millions d’euros, indispensable vu la hausse croissante des ventes depuis le premier brassin en juin 97: "Au point de vue capacité de production, on double en une pause. On a rajouté quatre fermenteurs de 220 hectolitres".

Ce qui porte la capacité de production à 40.000 hectolitres par an, sans oublier l’aspect qualité de la bière: "On fait un grand pas en avant pour que, justement, la qualité de la bière soit meilleure en longueur. Aujourd'hui, les bières partent de plus en plus loin et restent de plus en plus chez le consommateur avant d'être consommées".