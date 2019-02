Au Standard de Liège, être malvoyant et suivre un match, c'est possible

Être malvoyant ou aveugle, aller au stade et suivre un match de football, c’est possible. Depuis 10 ans, le speaker officiel Jacques Massart, Jean-Marc Streel et Michael Modolo commentent les matchs en audiodescription.

Le terrain est divisé en 4 zones (A, B, C et D). Via les commentaires, les malvoyants peuvent suivre le déplacement du ballon. Pour Jacques Massart l’objectif est de fournir aux spectateurs lambdas, mais non-voyants ; l’image qu’il n’ont pas, en passant par la description, mais aussi l’émotion: " Il a fallu s’adapter, on doit beaucoup plus décrire. On a beaucoup plus de description en zone, pour savoir où le joueur se trouve sur le terrain. Et puis surtout, on a beaucoup plus d’émotions. C’est ce que les malvoyants et non-voyants veulent. C’est vivre le match avec plein d’émotions. On est un petit peu en dehors de commentaires radio traditionnels. On met de l’émotion, de l’humour, on essaie parfois même de sortir des normes pour leur donner ce qu’ils attendent lorsqu’ils viennent au stade”.

Par un exemple, Michael illustre le potentiel du dispositif: "Nous avons deux très jeunes supporters dans les tribunes, dont les parents venaient déjà au stade. Grâce à l’audiodescription, ils viennent en famille".