Au service de néonatologie de Rocourt, un musicothérapeute améliore l'interaction entre les parents et le prématuré

A Rocourt, près de Liège, le service de néonatologie du CHC peut compter sur la collaboration d'un musicothérapeute. Il s'agit d'un musicien de formation qui propose des techniques de respiration et d'émission de sons destinés à amener une interaction entre les parents et le prématuré. Dans ce service, quand cela est possible, les infirmières réalisent les soins en chantant.



Chaque matin, lors du tour de salle, l'infirmière coordinatrice et le médecin responsable du service de néonatologie de Rocourt s'échangent des informations sur l'évolution des patients. Frédéric Lecomte les accompagne. Il est musicothérapeute. Grâce à sa formation de musicien, il apporte un soin au bénéfice des prématurés et de leurs parents. "C'est un soin que les parents procurent à leur bébé. C'est un soin qui est initié grâce au musicothérapeute, que les parents peuvent maintenir tout le séjour de l'hospitalisation et qu'ils prolongent en plus chez eux à la maison" explique Fabienne Hesbois, l'infirmière coordinatrice.

Sensibilisation à la respiration abdominale

Frédéric Lecomte rencontre les parents de Robin, né trois semaines avant terme. Il les sensibilise à la respiration abdominale. "Les bénéfices sont multiples" dit-il. "Pour n'en citer que quelques-uns: un meilleur taux d'oxygène, moins de stress, un rythme cardiaque qui bat plus lentement, une situation de bien-être évidente et qui se communique avec les mouvements abdominaux chez l'enfant par un effet de bercement, d'où un bien-être supplémentaire".

Chanter, émettre des sons permet de communiquer avec le bébé

L'émission de sons destinés à amener une interaction entre les parents et le prématuré est aussi proposée. "C'est une façon supplémentaire de communiquer avec le bébé. C'est vraiment une interaction qui se fait par le chant, par le son, par une production sonore qui vient du papa ou de la maman" explique Frédéric Lecomte.

Ces parents, curieux, sont réceptifs et ont envie de répéter les gestes. "Ici, Robin est né trois semaines plus tôt et donc, on manque un peu de contact. Je pense que c'est une bonne réponse à ce manque de contact. On aimerait bien pratiquer la méthode kangourou pour pouvoir le porter sur notre ventre et passer un peu du temps comme ça en relaxation. Je pense que ça apporte un supplément à cette relaxation" explique David Doris, le père de Robin.

Quand les soins le permettent, les infirmières aussi donnent doucement de la voix avec une berceuse. "On voit que ça fait du bien au bébé et qu'il est réconforté. Nous, en le voyant, ça nous détend. On rentre en lien de manière un peu différente avec le bébé et ça crée un contact" explique Fabienne Hesbois. Sabrina Facella, infirmière pédiatrique, ajoute: "Je préfère chanter plutôt que mettre un cd. Un cd, c'est impersonnel. Chanter, ça donne du coeur, de l'humanité à ce qu'on fait. Ce n'est pas qu'une musique de fond".

Un bénéfice pour le parent et pour le bébé

Le Dr Pierre Maton est le chef du service de néonatologie. Pour lui, la présence de Frédéric Lecomte dans son équipe est une plus value. "L'essentiel du bénéfice est pour le bébé. Le bébé entend la voix de ses parents, le bébé ressent le mouvement respiratoire de son parent. Et donc, ça, ça lui permet d'améliorer la connectivité cérébrale très probablement. Par ailleurs, le parent, de son côté, c'est lui qui offre tout ça à son enfant dans une situation où habituellement, il est plutôt en retrait, il laisse faire le personnel soignant. Ici, il peut vraiment faire quelque chose et ça, c'est aussi un bénéfice pour le parent, il devient soignant".

Petit à petit, Frédéric Lecomte espère faire des émules dans d'autres hôpitaux. D'ici quelques jours, il se rendra dans la région parisienne pour y exposer ses techniques.