Au procès Intradel, le jugement pourrait finalement intervenir le 29 juin

C'était la dernière séance, ce mardi, au procès de l'incinérateur de l'intercommunale Intradel, c'était l'ultime audience, consacrée aux répliques de plaidoiries. Au fil des débats, le procureur avait vu son réquisitoire véritablement battu en brèche . Plusieurs avocats avaient réclamé des acquittements, d'autres avaient parlé de poursuites irrecevables, ou encore d'une enquete menée exclusivement à charge. Le magistrat a donc tenté de contre-attaquer, mais de façon parfois... maladroite.

Impartialité ?

Le juge d'instruction Richard a-t-il manqué à son devoir d'impartialité, comme l'a souligné le conseil d'un prévenu, lorsqu'il a envoyé une demande d'entraide judiciaire au Lichtenstein, où il parle "d'argent sale" ? Pour le procureur du roi, cet écart de langage n'est pas grave, puisqu'il n'a pas porté à conséquence: les autorités de la principauté ont refusé de collaborer... Mais comment croire que ces mots, qui manifestent d'une sorte de parti-pris, n'ont pas influencé la suite des investigations ?

L'un des avocats: "le procureur picore dans le dossier ce qui l'arrange"

Le procureur du roi a également voulu voler à la rescousse de l'ancien directeur général du groupe français Inova, l'homme sur les aveux duquel reposent largement les accusations de corruption. Mais voilà: il a menti. Pas toujours, pas tout le temps. Mais alors, quand est-il sincère ? Ses dénonciations de comparses n'ont-elles pas pour but de cacher des détournements à son profit personnel ? La justice liégeois n'a pas beacoup cherché dans cette direction. L'explication est venue ce mardi: l'intéressé a parfaitement pu s'enrichir à l'occasion d'autres contrats. Une remarque a fusé, à la barre: ce sont là des suspicions, mais, à l'image du dossier, ça manque de preuves....

Que savait Intradel ?

L'intercommunale de traitement des déchets se pose en victime dans cette affaire. La société affirme qu'elle a été trompée, qu'elle n'a pas été informée des 11 millions de "commissions" distribués par le groupe Inova. Le problème, c'est que cette somme apparait dans une feuille de calcul du prix, à une rubrique "risques divers". Sur un total de 165 millions, ça n'aurait pas du échapper à des gestionnaires avisés. Seulement voilà: dans l'offre officielle, qui aboutit à un montant identique, 165 millions, il n'y a pas de "risques divers". Les faux-frais auraient donc été délibérément cachés....

Inova, une coquille vide....

L'avocat d'Intradel s'est également inquiété de la capacité de la société Inova d'honorer, en cas de ocndamnation, d'éventuelles pénalités, amendes et confiscations. Depuis l'époque où cette firme a remporté le contrat pour construire l'incinérateur Uvélia, elle a changé de propriétaire. La multinationale suisse Von Roll l'a vendue au groupe Altawest. Mais elle ne publie plus ses comptes, son chiffre d'affaires est réduit à zéro, et tous ses salariés ont été transférés dansu ne autre filiale.

Quoi qu'il en soit, le jugement, annoncé au départ pour le mois de septembre, pourrait, à encore le président du tribunal, etre déjà rendu le dernier vendredi de juin.