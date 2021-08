Au port des yachts de Liège, la péniche Quintus a retrouvé sa flottaison

Sur le coup de 14h30, ce mercredi, la première des deux péniches naufragées lors des inondations de la mi-juillet a été libérée de ses sangles, et poussée à quai. L'opération, menée par la firme hollandaise Hebo, avait démarré plus vite que prévu, hier mardi. Mais en fin de journée il avait fallu déchanter. Le poids de l'épave, remplie d’eau et de boue, s’est avéré trop lourd pour la treuiller sur un ponton. Et huit heures de pompage n’avaient pas vraiment permis de l’alléger.

Et pour cause… Un trou dans la coque, une "voie d’eau" a été repérée ce matin. Comme l’explique Serge Allard, de la société K&C, "lorsque le niveau du fleuve a monté, le bateau a commencé par grimper sur le quai avant de repasser de l’autre côté et sombrer : il a en fait heurté un bollard d’amarrage, qui a endommagé la coque, avec un trou, circulaire, d’environ trente-cinq centimètres".

Et donc, il a été décidé de procéder à la réparation sous l’eau, avec la soudure d’une plaque, qui a étanchéifié l’embarcation, et pour qu'elle retrouve sa flottaison. Elle doit être remorquée jusqu'au chantier naval à quelques kilomètres en aval. Un expert de la compagnie d'assurance a immédiatement entrepris d'évaluer les dégâts. La décision de la réparer ou de l'expédier à la ferraille n'est pas encore pris. Le sauvetage du deuxième chaland devrait commencer ce jeudi.