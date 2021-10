Au Palais des Congrès de Liège, toujours aucun projet pour l'ancien bâtiment de la RTBF

Au Palais des Congrès de Liège - fermé depuis dimanche soir et pour plusieurs mois en raison des inondations - il n'y a toujours aucun projet de réaffectation pour l'ancien bâtiment de la RTBF. Cela fait pourtant dix ans que la RTBF l'a quitté pour emménager à Média Rives, à côté de la Médiacité. Depuis, il est resté quasiment inoccupé. Seule présence signalée, celle de la police de Liège qui en a fait un terrain d'entrainement ponctuel dans le cadre de ses exercices de simulation contre les tueurs de masse.

Comme le reste du Palais des Congrès, ce bâtiment date de la fin des années 50, ses façades sont classées, on ne peut donc pas y toucher. Et ce n'est là qu'un des aspects qui refroidit les investisseurs. "Plusieurs promoteurs sont venus le visiter, dont de très grosses sociétés belges", précise Philippe Bernimolin, directeur du Palais des Congrès de Liège. "Et ils ont tous refusé de s'impliquer parce que c'est trop compliqué de trouver un projet cohérent par rapport à la configuration du bâtiment. Ce sont des studios, des murs qui font un mètre et demi d'épaisseur, avec très peu de lumière du jour, bref c'est difficile à rentabiliser pour un investisseur privé. Donc pour l'instant, le dossier est au point mort."

Gestionnaire du Palais des Congrès, l'intercommunale IGIL avait pourtant planché sur un projet de rénovation il y a quelques années de cela. Mais le Covid puis les inondations qui ont fortement endommagé le bâtiment principal du Palais ont quelque peu redéfini les priorités.