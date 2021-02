Au monde Sauvage d'Aywaille, ouvert dès samedi, les animaux exotiques bravent le froid!

Les animaux exotiques du Monde Sauvage se portent bien, merci pour eux! Ils sont même, paraît-il, en pleine forme, que ce soit les gnous et les antilopes dans la plaine africaine, ou les lions, tigres et autres pumas dans leur cage. Ronald Renson, responsable opérationnel: "Quand on ouvre les portes, il y a une envie certaine d'aller se dégourdir les jambes. Certainement que le grand public a une idée de se dire, il fait froid, ça doit être difficile! Mais non. Les animaux, peu importe de la région de laquelle ils proviennent, même quand il fait froid, les animaux adorent ça également".

Tous les bâtiments sont chauffés

Le chauffage est omniprésent dans les bâtiments abritant les animaux. - © RTBF - Philippe Collette

Les animaux conservent toutefois la liberté de rentrer subitement dans leur abri pour retrouver un peu de chaleur, car tous les bâtiments sont chauffés: "C'est une surveillance 24 heures sur 24, de façon à s'assurer que toutes les chaufferies du parc fonctionnent correctement". Et les températures diffèrent selon les espèces: "A titre d'exemple, nous maintenons le fourmilier à une température minimale de 16 degrés. Les grands primates, par contre, comme les chimpanzés et les orangs-outans, on va les placer dans une température de 25 à 30 degrés".

Surveillés, chauffés et bien nourris, les animaux n’attendent donc plus que les visiteurs.

Réouverture des parcs animaliers donc ce samedi au Monde Sauvage d'Aywaille mais aussi à Forestia, à La Reid. Dans les deux cas, les visites s'effectuent uniquement sur réservation et le port du masque est obligatoire. Les bars et restaurants restent fermés mais le Monde Sauvage a prévu un service "take away" tout comme Forestia, mais là seulement pendant les congés de détente.