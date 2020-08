Au lac de Bütgenbach, les places au soleil sont chères

La jauge de 500 personnes était à nouveau très rapidement atteinte ce samedi matin à la plage du lac de Butgenbach. La mesure vise bien évidemment à éviter la propagation du coronavirus. En temps normal, avec une météo caniculaire comme celle-ci, le site aurait accueilli quelque 2000 personnes.

Température de l’air : 30 degrés. Température de l’eau : 20 degrés. Nombreux sont ceux qui espéraient piquer une tête aujourd’hui dans le lac de Butgenbach pour se rafraîchir… Presque aussi nombreux sont ceux qui ont dû faire demi-tour. "On a fait une heure de route mais on va devoir repartir, essayer de trouver un autre endroit", soupire un candidat éconduit à la baignade, drap de plage et pique nique sous le bras. "On va bien trouver un endroit ou tremper les pieds. C’est comme ça… C’est ça l’été 2020", relativise un autre.

Sur la plage prise d'assaut, coquillages et baigneurs masqués

Il fallait arriver tôt et être bien informé pour être autorisé à étendre son drap de plage sur le sable. "On est arrivés un peu avant 10 heures du matin" précise Elfride, accompagnée de son compagnon et de ses deux petits-enfants. "La semaine dernière on n’avait pas réussi à entrer alors cette fois on est venus plus tôt".

Perché sur sa chaise haute, le maître nageur a écopé d’une nouvelle mission, cette année : veiller au respect des règles sanitaires. "Pour tous ses déplacements il faut mettre son masque, sauf si c’est pour aller dans l’eau", énonce-t-il. Et le mégaphone qu’il tient à la main n’est pas superflu : "je dois faire beaucoup de rappels à l’ordre parce que les gens oublient souvent de mettre leur masque. Mais en général ils l’ont à portée de main, donc ils le remettent rapidement".

Des baigneurs masqués, des parasols un peu plus espacés que d’habitude et une file à l’entrée… A ces quelques détails près, ce samedi d’été a presque un air de normalité au lac de Butgenbach.