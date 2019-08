Au fil de l'Ourthe, les stewards de rivière veillent au grain

Nisramont en province de Luxembourg, Angleur à Liège. Entre les deux, plus de 80 kilomètres au fil de l’Ourthe. C’est le terrain de jeux ou plutôt de surveillance de Mathilde et Thomas. Cet été encore, ces deux étudiants en agronomie se sont transformés en stewards de rivière.

"L’objectif", explique Thomas, "c’est de sensibiliser les gens au respect de l’environnement, à la beauté des lieux dans cette vallée de l’Ourthe et de les informer par rapport à certains thèmes comme les déchets ou encore expliquer que construire un petit barrage avec des pierres, c’est perturber le milieu de vie de ce qui existe sous ces pierres. "

Les déchets, le point noir

En 3 à 4 jours, les deux stewards engagés par le contrat de rivière de l’Ourthe font tout le parcours en s’arrêtant plus longuement à certains endroits comme La Roche ou Hotton que d’autres. Cette fois, leur journée a commencé du côté de Hamoir pour s’achever à Angleur. L’île Rousseau à Streupas, c’est le premier point d’eau à la sortie de Liège. L’endroit pourrait être idyllique s’il n’y avait des déchets partout : "les déchets c’est vraiment le gros point noir", explique Mathilde, "on a d’ailleurs décidé de prendre des sacs-poubelles avec nous pour les distribuer à ceux qui n’y auraient pas pensé".

Quelques familles sont au bord de l’eau, Mathilde et Thomas vont à leur rencontre. Le sac-poubelle est bien accepté, le petit dépliant reprenant quelques conseils également : "on explique aussi qu’on ne voit pas le fond de l’eau, qu’il y a parfois des tessons de bouteilles, des hameçons et autres pièges pour les baigneurs, qu’il vaut donc mieux porter des chaussures fermées pour aller dans l’eau ", ajoute Mathilde.

Ne pas nourrir les canards et autres oies avec du pain ou encore respecter la tranquillité de chacun quand on écoute de la musique, autant de petites choses pour vivre en harmonie avec les autres, la rivière et l’environnement.