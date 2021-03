Au conseil communal de Liège, ce lundi, sept millions de taxes mises entre parenthèses

La taxe sur les enseignes, la taxe sur les taxis, la taxe sur les snacks, la taxe sur les nightshops : voilà une litanie fiscale qui devrait plaire aux commerçants liégeois. La ville a en effet décidé, en guise de soutien face à la crise sanitaire, de ne pas les appliquer, pour l’année en cours. Il en coûte deux millions et demi de manques à gagner pour les caisses communales. Et c’est la suite d’un autre train de mesures d’allègement, déjà annoncé en février, des exonérations des redevances pour les hôtels, les cafés, les terrasses, les fêtes foraines, et des droits d’étalage pour les brocanteurs et les marchands ambulants. Un "geste" de trois millions et demi, cette fois-là, ce qui porte le total à un effort de sept millions. Pas d’inquiétude exagérée pour l’équilibre du budget : conformément aux directives du ministre wallon des pouvoirs locaux, les sommes vont être "compensées" par la tutelle régionale.