Au cimetière américain de Neupré, les soldats inconnus retrouvent leur nom

Sur un portrait en noir et blanc, deux frères, des jumeaux. Deux très jeunes hommes qui nous fixent, l’air sérieux. Les sous-officiers de transmissions Ludwig et Julius Pieper ont perdu la vie le 19 juin 1944, dans le naufrage de leur navire au large de la Normandie. C’est Jerry Lefler qui nous présente cette photo. Il suit de près le programme d’identification des soldats inconnus pour le compte de l’ABMC, la commission des monuments militaires américains. Son métier, c’est " d’honorer les morts ".

Ludwig et Julius Pieper réunis grâce à l’ADN

Les corps des deux frères jumeaux Ludwig et Julius Pieper, réunis grâce aux tests ADN. - © Tous droits réservés

Alors il raconte le destin tragique des deux GI’s : " Ludwig a été récupéré et enterré dans un cimetière en Normandie. Julius a été ramené ici et enterré comme inconnu pendant 55 ans ". Des décennies plus tard, son corps est finalement exhumé et identifié. En 2018, à la demande de ses descendants " il est enterré en Normandie, aux côtés de son frère ".

Au cimetière militaire de Neuville-en-Condroz, près de 700 tombes sur un peu plus de 5300 restent non identifiées. Plus d’une tombe sur 10. Rendre une histoire à ces jeunes soldats, les autorités américaines en font une priorité. Adam Epp, le surintendant du cimetière miliaire d’Ardenne en est persuadé : malgré le temps qui file, la mémoire de ses compatriotes reste vive. " Ce cimetière c’est un repère pour les Américains. J’ai au minimum une ou deux familles qui arrivent pour se recueillir sur le tombeau de leur proche. "

Evolution de la science et démocratisation des tests ADN, ces dernières années, les exhumations et tentatives d’identification des corps s’accélèrent. En trois ans, plus d’une centaine de dépouilles ont été exhumées et depuis 2015, 21 ont pu être identifiées.

Laboratoire spécial au Nebraska

Les corps ne sont pas analysés en Belgique, mais dans l’État américain du Nebraska, dans un laboratoire de l’armée. " Par respect " pas question de prélever des échantillons sur les défunts. Ils sont rapatriés en entier et le voyage fait l’objet d’un cérémonial. " On peut maintenant analyser l’ADN que l’on retrouve dans les ossements et le comparer avec celui de membres de la famille potentiellement liés au corps que l’on analyse ", détaille Vincent Joris qui s’occupe de la gestion au quotidien du cimetière. Il l’espère : " cela permettra de réduire très fortement le nombre de corps non identifiés ".

Mais ce programme d’identification est loin de faire l’unanimité. Steven Rector arpente les allées du gigantesque cimetière avec sa famille, perplexe. " Ça fait longtemps. C’est un lieu de repos et de paix. Il faut laisser les choses comme elles sont. "

Une philosophie diamétralement opposée à celle de Jerry Lefler, de la commission des monuments militaires. " En tant qu’ancien militaire, je crois que ce serait important pour ma famille de connaître mon sort." Même 75 ans plus tard.