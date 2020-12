Au CHC MontLégia, des robots pour faire face à l'afflux de déchets

Masques, blouses, gants… Pendant les deux vagues de l’épidémie de Covid, les quantités de déchet ont explosé dans les hôpitaux. A Liège, la toute nouvelle clinique du MontLégia (CHC) a pu compter sur une technologie unique en Belgique, pour faire face à ce problème.

Ils se croisent et se suivent dans les couloirs de l’hôpital, sans bousculade, disciplinés. Les nouvelles recrues du CHC ne sont autres que des robots. Des automates, chargés notamment de collecter des chariots de déchets dans tout l’hôpital et de les centraliser.

On n’arrivait plus à suivre

Ces nouvelles recrues sont arrivées à pic, au moment de l’ouverture de la nouvelle clinique MontLégia. Hasard du calendrier, c’était aussi en pleine première vague de l’épidémie de Covid. A ce moment-là, les employés de l’hôpital peinent à faire face à cet afflux de déchets qui s’amoncellent. " Pendant les deux vagues, nous avions 15 tonnes de déchets par semaine. C’est deux fois plus que d’habitude ", précise Claudio Abiuso, le directeur des opérations.

" On n’arrivait plus à suivre ", confirme Gaétan Turrisi, responsable de l’équipe logistique déchets. " On a dû faire appel à une société extérieure pour nous aider et on a aussi dû commander un conteneur de 30m³ pour tout ce qui est déchets médicaux, les charlottes, les masques, les tabliers. "

Ces robots-là, ils n’ont pas le Covid

Le coup de pince des neuf robots de l’équipe était donc plutôt bienvenu. " Sans eux, on aurait eu plus de personnel fatigué, écarté… Ces robots-là, ils n’ont pas le Covid, ils n’ont pas la fièvre, toujours fidèles au poste ", plaisante, Gaétan Turrisi, responsable de l’équipe logistique déchets." On a aussi pu placer du personnel dans d’autres services ", précise-t-il.

Autre qualité : leur autonomie. Ces automates se repèrent mieux que quiconque dans ce nouvel hôpital de 100.000 m². Ils prennent l’ascenseur tout seuls et évitent les obstacles. Tard le soir, ils se dirigent vers leur borne de rechargement, pour reprendre du service, frais et dispos, le lendemain matin à 5 heures. En plus de centraliser les déchets, ils sont aussi chargés de transporter plateaux-repas et linge de lit.

LE CHC Montlégia est pour l’instant le seul hôpital belge à disposer de cette technologie. On la retrouve ailleurs en Europe, à Paris, Amsterdam ou encore Genève, dans de grands hôpitaux. Il faut dire que seul un hôpital neuf peut prétendre accueillir ces robots, puisque l’architecture des lieux doit être en partie, imaginée pour eux.