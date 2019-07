"Au bain ! L'histoire du thermalisme à Spa", une exposition temporaire au Musée de la Ville d'Eau

Implantée au premier étage du Musée de la Ville d’Eaux, l’exposition "au bain – l’histoire du thermalisme à Spa" est une création de la conservatrice du Musée, Marie-Christine Schils, et du Spadois David Houbrechts, professeur d’histoire de l’art, qui ont fouillé dans les archives de la Ville et dans les collections abondantes du Musée pour présenter une exposition bien documentée.

Cette exposition est la première d’un triptyque d’expositions liées aux atouts de Spa qui ont contribué à sa notoriété. Ainsi, en avril 2020 s’ouvrira une autre exposition consacrée cette fois à "l’amusement" (les loisirs dérivatifs des Bobelins en cure, jeux et autres distractions) et au 100e anniversaire de la première course sur le circuit de Francorchamps, et en 2021, une troisième exposition célébrera les 100 ans de Spa Monopole.

Alors que Spa s’investit plus que jamais pour décrocher la reconnaissance de son thermalisme au patrimoine de l’Unesco, à l’instar de dix autres cités thermales d’Europe, quoi de plus normal que de monter une exposition retraçant l’histoire du thermalisme : ouverte début avril, elle se tient en ce moment jusqu’à novembre dans la magnifique Villa Royale où se niche notamment le musée de la Ville d’Eaux.

"Au bain! - l'histoire du thermalisme à Spa" , une exposition temporaire au Musée de la Ville d'Eaux. - © Tous droits réservés

Joseph Servais, homme du thermalisme

La demande de soins thermaux va cependant s’accentuer : une émulation – et non une concurrence – surgit entre Spa d’une part, Aix et Chaudfontaine de l’autre. C’est alors que le bourgmestre de l’époque Joseph Servais décide d’investir des fonds publics dans le thermalisme : il paiera de sa personne pour faire de Spa une vraie ville thermale. C’est ainsi qu’est érigé le bâtiment des Thermes au cœur de la Ville dont l’inauguration a lieu en 1862. A l’époque, l’établissement thermal est le nec plus ultra en la matière : les procédés techniques sont avant-gardistes, le matériel est luxueux, le personnel est qualifié, bref tous les ingrédients sont réunis pour accueillir les curistes dans un lieu moderne et efficace. Les Thermes spadois seront les plus sophistiqués d’Europe !

Tout comme les balbutiements du thermalisme, la somptuosité du bâtiment des thermes est illustrée par bon nombre de documents, photos et objets d’époque, telle une chaise à porteurs, présentés en vitrine ; on y trouve aussi les plans des circuits d’eaux installés dans le bâtiment des Thermes, et trois magnifiques baignoires en cuivre, retrouvées parmi les archives du Musée de la Ville d’Eaux.

L’exposition s’attache à l’histoire du thermalisme jusqu’à l’apparition du thermalisme social après la deuxième guerre mondiale : un tournant dans l’offre thermale de la ville puisque les cures seront remboursées en partie aux curistes, ce qui amène à Spa un nouveau public ; c’est aussi l’édification des Heures Claires en 1949, symbole matériel du thermalisme social lequel disparaîtra suite à la suppression du remboursement des cures à la fin des années 80.

"Au bain ! – l’histoire du thermalisme à Spa"

Exposition ouverte jusqu’au 10 novembre 2019.

Tous les jours de 14 à 18 heures.

Musée de la Ville d’Eaux

Avenue Reine-Astrid, 77B

Infos : www.spavillaroyale.be