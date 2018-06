Attentat de Liège: la Ville honore ceux qui ont fait preuve de bravoure le 29 mai

Ce lundi 18 juin, le conseil communal de la Ville de Liège a rendu hommage aux victimes de la fusillade du 29 mai et mis à l'honneur les personnes qui se sont illustrées par leur courage lors de ce tragique événement. Des médailles de reconnaissance de la Ville de Liège pour acte de bravoure ont été remises au nom du conseil communal.

L'école Léonie de Waha a été au centre des événements. La réaction des enseignants et de la dame d'entretien a été saluée. " Symboliquement, la cérémonie est très importante. Elle permet de se souvenir mais également de tourner une page. Pour tous ceux qui ont vécu cette situation, on espère ne jamais la revivre. Ça permet aussi de se conscientiser sur ce qui s’est exactement passé " a témoigné Rudy Creeten, le préfet de l'athénée.

Marc Koninckx, le patron du café des Augustins a également été mis à l'honneur. Il a été directement confronté au tueur. Il a tenté de porter secours aux policières et a mis à l'abri ses clients. Il était particulièrement ému et modeste en recevant cette médaille de reconnaissance de la Ville de Liège : " J’ai reçu une médaille mais je ne vois pas pourquoi. Selon moi, ce que j’ai fait me parait totalement normal."

Parmi les récompensés, Philippe Houyoux, adjoint au Peloton Anti Banditisme, a reçu cette distinction au nom de la police. Comment et dans quel état d'esprit les policiers ont repris le travail après un tel acte de violence? " Ça a fait augmenter le niveau de vigilance de la plupart de mes collègues. Ils sont plus attentifs à leur environnement et plus prêt à répondre à une menace. La population soutient vraiment la police. On a eu beaucoup de messages d’encouragement. C’est important que la Ville reconnaisse le mérite des personnes intervenues ce jour-là. Ce sont toujours des situations difficiles. Même si protéger la population fait partie de notre métier, ça fait toujours plaisir d’être reconnu."

Le conseil communal de Liège a rendu hommage aux 3 victimes. Une minute de silence a de nouveau été observée en leur mémoire. Leurs familles proches étaient également conviées.