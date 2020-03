Atteinte de coronavirus, Marie-Claire a pu quitter l'hôpital

Ce lundi, 4.524 personnes sont toujours hospitalisées en raison du coronavirus, certaines dans un état préoccupant. Mais, il faut le rappeler, chaque jour, certains patients peuvent rentrer à la maison.

C'est le cas de Marie-Claire, sortie du CHU de Liège ce dimanche après-midi. Nous venons de la rencontrer, chez elle, à Esneux: "C'est vraiment une descente aux enfers" témoigne-t-elle. "Ne plus savoir respirer, se noyer. Quand je toussais, j'avais l'impression que je ne remonterais pas la pente. Aux soins intensifs, j'ai la chance de ne pas avoir été intubée, mais c'est à force des encouragements des infirmiers et des infirmières. Ils sont extraordinaires de dévouement, de patience. C'est aussi grâce aux pensées positives de mes filles et de mes amis qui m'aidaient à tenir".

Raccrochez-vous à votre famille, à vos amis

Le plus cruel pour Marie-Claire, c'était d'être séparée des siens. Mais elle avait une petite astuce, pour quand même garder le contact: "Le stratagème, c'était les petits cœurs à la fenêtre ou les draps blancs pour que mes filles repèrent où j'étais. J'avais la chance d'être près de la piste d'atterrissage de l'hélicoptère, donc on se faisait des petits coucous par la fenêtre. C'était dur. J'allais à la fenêtre, et puis il me fallait trois heures pour m'en remettre. Le plus cruel, c'était d'être séparée des siens et là, c'était mes petites astuces pour les voir".

Depuis ce dimanche après-midi, Marie-Claire est rentrée chez elle. Et elle a un message pour ceux qui sont encore à l'hôpital: "C'est de vous raccrocher à votre famille, à vos amis. Moi je m'en suis sortie, donc d'autres peuvent s'en sortir, c'est sûr".

Depuis le 13 mars 2020, 1527 patients ont pu sortir de l'hôpital.