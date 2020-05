Attaque terroriste à Liège, deux ans après: un hommage en comité restreint

Ce vendredi 29 mai, un hommage sera rendu aux victimes de l'attaque terroriste qui s'est déroulée il y a tout juste deux ans, Boulevard d'Avroy à Liège. Mais la crise sanitaire actuelle ne permettra malheureusement pas d'organiser un grand rassemblement, cela afin de respecter les règles de distanciation. Seul le Chef de Corps de la police de Liège et son Collège de direction accompagnés du bourgmestre, déposeront des fleurs en présence des familles et de membres du Service Circulation et Mobilité. Un premier dépôt aura lieu à 9h rue des Augustins et un second à 9h30 devant la stèle de l'Hôtel de Police. A 10h34, heure du drame, les sirènes des véhicules de police retentiront durant une minute, le temps d'observer un moment de recueillement. Le Chef de Corps a demandé qu'il soit permis aux policiers qui le souhaitaient, de se rendre devant la stèle à un autre moment de la journée pour se recueillir dans le cadre de cette journée particulièrement émouvante. Pour rappel, il y a deux ans jour pour jour, Benjamin Herman, un détenu en congé pénitentiaire, semait la terreur en plein coeur de Liège, tuant deux policières, Soraya Belkacemi et Lucile Garcia, ainsi que l'étudiant de 22 ans, Cyril Vangrieken.