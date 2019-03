Attaque à l'explosif contre un distributeur de billets à Visé : périmètre rouvert pour les piétons

Dernière minute : L'experte en stabilité a terminé son travail. Aucun bâtiment n'a bougé. Le périmètre est rouvert pour les piétons. Les riverains ont pu réintégrer leurs habitations

Le récit des événements

Ce matin, aux alentours de 3 heures, une attaque à l'explosif s'est produite contre l'agence bancaire Argenta à Visé. La cible est un distributeur de billets.

Anne-Cécile, une habitante, raconte ce qu'elle a vu et entendu : "J’ai été réveillée par une détonation cette nuit. Les vitres des fenêtres de ma chambre ont explosé. J’ai d’abord pensé à un arbre qui était tombé donc je me suis levée pour voir. Et là, j’ai vu le distributeur en face de chez littéralement explosé. Une personne essayait d’avoir accès à l’argent et une voiture noire attendait le jeune homme. Après, ils sont partis vers la place du centre-ville. C’était digne d’une scène de film". D'après un voisin, il s'agirait d'une audi noire.

Les dégâts sont essentiellement matériels, il n'y a aucun blessé. Toutefois, les dégâts sont importants. "Dix-onze maisons ont été impactées" explique la bourgmestre Viviane Dessart "en face de la banque et les deux maisons voisines du bâtiment". Deux familles doivent être relogées dont une dans un logement d'urgence du CPAS (Centre Public d'Action Sociale).

dans les gravats, le service de déminage de l'armée a découvert une petite charge non explosée. Ce reste d'explosif doit être emmené par les démineurs qui le feront exploser dans une carrière à Eben-Emael. Sur place à Visé, un périmètre de sécurité élargi a été instauré. Toute la partie supérieure du boulevard a été évacuée "par mesure de sécurité" précise la bourgmestre. Viviane Dessart a aussi décidé de fermer le marché hebdomadaire jusqu'à 14h30.

Selon la banque, le coffre ne s'est pas ouvert dans l'explosion et les malfrats sont repartis sans pouvoir emporter d'argent.