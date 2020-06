Athénée royal Hautes-Fagnes : un élève testé positif au Covid-19

A peine rentrés à l’école, les élèves de deux classes de 6e primaire de l’Athénée royal Hautes-Fagnes à Malmedy ont été priés de rester chez eux ce mercredi.

Un élève qui présentait de très légers symptômes a été testé positif au Covid-19. La confirmation a eu lieu mardi et très rapidement l’école a informé les parents et les autorités communales. Des mesures ont immédiatement été prises pour éviter une éventuelle contagion.

Les élèves des deux classes et leurs proches sont priés de rester chez eux 14 jours. Il en va de même de leurs enseignants. On a aussi demandé à toutes ces personnes de surveiller l’apparition d’éventuels symptômes et de prendre régulièrement leur température. Pour l’instant aucun test systématique n’a encore été décidé.