Asthme et excès d'hygiène: les chercheurs liégeois font une importante découverte

C'est une étape importante qui vient d'être faite dans la lutte contre l'asthme, une maladie qui devrait toucher un enfant sur deux d'ici 2050, selon l'OMS.

Des chercheurs de l'ULiège ont détecté la cellule responsable du développement de la maladie chez les enfants. Une découverte qui confirme également que ce neutrophile particulier se développe notamment lorsque les enfants font trop attention à leur hygiène. Thomas Marichal, chercheur spécialisé en immunologie des poumons à l'ULiège: "Ça peut paraître un peu bizarre. Maintenant, c'est sûr que c'est important que notre corps et notre système immunitaire soient stimulés et exposés à toute une série de microbes ou de leurs produits, c'est-à-dire des morceaux de bactéries qui se trouvent partout dans l'air et dans l'environnement. On remarque que nos modes de vie actuels nous poussent de plus en plus à être propres, à se laver plusieurs fois par jour, à se laver les mains sans cesse. Tout ça peut être nuisible en fait".

Cette découverte des chercheurs liégeois permet d’envisager de nouvelles options thérapeutiques dans la prévention et le traitement de l’asthme allergique.