Association Sainte-Walburge à Liège : une pause papote vaut mieux qu'un long discours

Grandir dans un environnement serein c'est aussi grandir avec un ou des parents qui ont l'esprit tranquille. A Liège, l'association Sainte-Walburge accueille régulièrement des enfants de 0 à 3 ans avec leur mère, pour un atelier maman-bébé.

Fabienne, puéricultrice et Lara, psychologue accueillent les mères et leurs enfants. Des femmes, souvent d’origine étrangère, qui connaissent une situation précaire.

Des conseils glanés au fil des discussions

Pas de programme défini, pas de cours magistral mais simplement un moment de détente pour les mères et leurs enfants. " On rigole, on se raconte des histoires ", explique Touria, la mère du petit Ziad dans un éclat de rire. " Ça me fait du bien, on casse la routine. Je ne reste pas à la maison, surtout qu’en ce moment je ne travaille pas ", poursuit-elle, plus sérieuse. " La dernière fois j’ai parlé avec une autre femme qui a déjà passé son permis de conduire et je lui ai demandé des conseils ", s’enthousiasme une autre mère. Autres sujets souvent abordés : le système de santé belge, le système scolaire ou l’éducation des enfants.