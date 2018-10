Assises de Liège: Philippe Roufflaer reconnu coupable de double homicide avec préméditation

Aux assises de Liège, le procès de l’infanticide de Soumagne touche à sa fin. Philippe Roufflaert a été reconnu coupable de double homicide avec préméditation. Il a donc assassiné deux de ses filles, Loana, 8 ans et Naora, 11 ans, en décembre 2016. L’une a été étranglée, l’autre égorgée. Il a ensuite mis le feu à la maison qu’il louait avec sa famille et tenté de mettre fin à ses jours. Les jurés doivent à présent décider de sa peine. Le réquisitoire et la plaidoirie auront lieu demain.