Assises Liège: le procès de l'assassinat de Valentin Vermeesch a repris avec le témoignage de la mère de Loïc

Deux des accusés, Alexandre et Loïc, étaient déjà immunisés contre la rougeole. Kilian, incarcéré à la prison de Saint-Hubert durant le procès, n'était pas concerné. Seuls Belinda et Dorian ont donc été vaccinés et sont maintenant eux aussi immunisés contre la maladie.

Loïc Masson, un des accusés - © RTBF

A l'audience de ce matin, la cour a notamment pu entendre la mère de Loic Masson, un des accusés. Esméralda Noirot décrit son fils comme un suiveur, qui a été manipulé, par naïveté. A l'audience ce lundi, elle a répété ce qu'elle nous avait déjà confié il y a quelques jours: "C'est un gamin que j'ai vu se battre pour la vie. Il a eu le cancer des ganglions. Il ne lui restait plus que 8 mois à vivre. C'est lui qui m'a vue avec les larmes aux yeux et qui m'a dit: maman, on va s'en sortir. Cette fois-ci, c'est moi qui lui dis: on va s'en sortir. Il est incapable de tuer quelqu'un, j'en suis certaine". Malgré tout, Loïc s'est mis dans une situation impossible, "parce qu'il est naïf" confie Esméralda Noirot.

Loïc reconnait avoir donné au moins deux gifles et deux coups de pied à Valentin. Ce qui l'attend, au bout du procès, ce sont vraisemblablement plusieurs années de prison: "Maintenant, il s'en rend compte, et il l'accepte" conclut sa maman.

Le procès pourrait encore durer trois semaines

Le procès des cinq accusés de l'assassinat de Valentin Vermeesch devant la cour d'assises de Liège pourrait se prolonger durant trois semaines, ont indiqué lundi plusieurs avocats. Les délibérations sur la culpabilité pourraient débuter le mardi 11 juin.

Après plusieurs semaines consacrées à l'instruction de l'affaire devant les jurés, la cour entre dans la phase finale du procès. Mais les débats pourraient encore s'étaler sur trois semaines complètes. La cour et les avocats ont fait le point lundi matin sur l'organisation du planning du procès.

Les premières plaidoiries auront lieu ce mardi. La partie civile interviendra le matin. L'après-midi sera consacré au réquisitoire de l'avocat général Pascal Schils. La défense d'Alexandre Hart pourrait encore plaider brièvement mardi en fin de journée.

Les avocats de Belinda Donnay et de Dorien Daniels plaideront mercredi. Ceux de Loïck Masson et de Killian Wilmet plaideront lors de la journée de jeudi, vraisemblablement moins chargée. Les répliques des différentes parties (fixées à 20 minutes) auront lieu durant la journée de vendredi.

L'entrée des jurés et de la cour en délibération sur la culpabilité aurait lieu au cours de la deuxième semaine de juin, le mardi 11 juin en fin de matinée. Plusieurs journées et nuitées ont été réservées dans un hôtel, où les délibérations auront lieu à huis clos. Selon la durée des délibérations, le verdict pourrait être prononcé en fin de semaine, le jeudi 13 ou le vendredi 14 juin. Les débats sur les peines déborderaient alors sur la troisième semaine du mois de juin.