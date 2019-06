Procès de l'assassinat de Valentin Vermeesch: le jury entame une délibération qui prendra plusieurs jours

La présidente de la cour d'assises de Liège Catherine Urbain a levé mardi matin vers 09h45 l'audience du procès de l'assassinat de Valentin Vermeesch afin d'envoyer le jury en délibération. L'arrêt motivé sur le verdict de culpabilité est attendu vendredi.

Valentin Vermeesch, un Hutois âgé de 18 ans souffrant d'un léger handicap mental, avait été tué la nuit du 26 au 27 mars 2017 à Statte (Huy). Il avait subi une très longue scène de violences et de tortures avant d'être précipité dans la Meuse, où il s'était noyé, les mains menottées dans le dos. Alexandre Hart (21 ans), Belinda Donnay (22 ans), Dorian Daniels (22 ans), Loïck Masson (23 ans) et Killian Wilmet (18 ans) répondent de son assassinat.

Mardi, la présidente Catherine Urbain a donné une dernière fois la parole à tous les accusés. Elle a ensuite donné lecture des questions auxquelles les jurés devront répondre et procédé à quelques explications techniques sur le déroulement de la délibération.

Le jury a été envoyé dans un hôtel spécialement aménagé afin que la délibération puisse s'y dérouler à huis clos et dans des conditions de sécurité optimales. Les membres du jury effectif et les suppléants n'auront aucun contact durant la délibération. Les jurés ont l'interdiction d'avoir des contacts avec l'extérieur durant toute la délibération. Leurs GSM ont été confisqués. Les télévisions et radios ont été désactivées au sein de l'hôtel afin de préserver le huis clos.

La délibération devrait prendre plusieurs jours. L'hôtel a été réservé jusque la journée de vendredi. Lorsque la délibération sera terminée, les différentes parties en seront informées. Mais un délai de plusieurs heures sera nécessaire pour convoyer le jury et les accusés vers le palais de justice de Liège, où l'arrêt motivé sur le verdict de culpabilité sera lu en audience publique.

Le jury doit répondre à un total de 96 questions, dont 93 reposent sur les faits principaux reprochés aux accusés. A la demande de la défense, trois questions portant sur la complicité ont été ajoutées au questionnaire initial.

Les questions soumises au jury concernent l'assassinat (meurtre et circonstance aggravante de préméditation) de Valentin Vermeesch, les tortures, les traitements inhumains, les viols, les attentats à la pudeur, la séquestration, la détention illégale, les menaces de mort, les coups et blessures ainsi que le vol. A toutes ces questions peut être assortie la circonstance aggravante de vulnérabilité de la victime.

Le verdict de culpabilité pourrait être prononcé vendredi.