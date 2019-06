Assises Liège: de nombreux contacts téléphoniques entre Alexandre Hart et Valentin avant le meurtre

Le procès des assassins de Valentin Vermeesch a repris ce lundi matin, après une semaine d'interruption. Une épidémie de rougeole sévit à la prison de Lantin. Le médecin légiste a autorisé la reprise du procès : deux accusés étaient immunisés, deux ont été vaccinés, le cinquième réside dans une autre prison et n'est donc pas concerné.

En fin de matinée, l'avocat des parties civiles, Alexandre Wilmotte, a fait remarquer les très nombreux appels téléphoniques, entre le 16 et le 26 mars, soit le jour du meurtre, entre le gsm de la victime et un appareil enregistré au nom de Belinda Donnay. Ce gsm était en réalité utilisé par un autre accusé : Alexandre Hart, celui qui est décrit comme psychopathe, et qui reprochait à Valentin de l'avoir dénoncé pour une première soirée de sévices. Alexandre Hart a donné à propos de ces coups de téléphone des explications très embrouillées. Au début Valentin ne répondait pas, mais petit à petit, les contacts ont repris.

La soeur d'un prévenu rackettée

La soeur de Loïck Masson a témoigné ce lundi matin après sa mère. Elle a été rackettée par des détenus de la prison où résidait son frère a-t-elle expliqué à l'audience. Ces détenus l'ont appelée au téléphone. Ils prétendaient détenir son frère en otage. Ils lui réclamaient deux cents euros, sans quoi ils menaçaient d'égorger Loïck Masson. Elle a déposé plainte et ces détenus ont été sanctionnés. Amandine Masson a révélé avoir aussi reçu des menaces sur Facebook. Des photos de son fils ont été postées sur le réseau social. Elles ont, depuis, été retirées.

Ces propos confirment ce que nous avait confié Esméralda Noirot, la mère de Loïck et Amandine Masson : "J'ai reçu des insultes, des menaces de mort. Votre fils est un meurtrier, vous êtes la mère d'un monstre, vous devriez avoir honte." Le frère de Kilian Wilmet, Dogan, raconte lui aussi avoir reçu ce genre de menaces au début de l'affaire. Il s'est même fait agresser, raconte-t-il, un jour où il passait à la gare de Huy.

La petite amie d'un des accusés victime d'un malaise

La petite amie de Killian Wilmet est venue témoigner à l'audience en faveur de l'accusé. Elle l'a décrit comme un garçon "gentil, respectueux, timide". Après quelques minutes, la jeune fille a pâli. Il a fallu la coucher sur un banc dans la salle d'audience. Après dix minutes, elle est venue compléter son témoignage : "Il a beaucoup évolué, il montre plus ce qu'il ressent. Il a toujours les mots, oui, il ressent comme quelqu'un de normal" a-t-elle précisé, contredisant ainsi le diagnostic de psychopathie. Les autres témoins de moralité ont décrit Killian Wilmet, mineur au moment des faits, comme un "suiveur".

Ce lundi après-midi, la Cour entendra les déclarations écrites des témoins qui ne se sont pas présentés à l'audience. Viendront ensuite les enquêteurs. Ce mardi sera consacré à la plaidoirie de la partie civile et au réquisitoire.