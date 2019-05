Assises Liège: Belinda Donnay a un caractère bien trempé (témoins de moralité)

Procès Valentin Vermeesch : audition des psychiatres - JT 19h30 - 16/05/2019 Moment important ce jeudi à la cour d'assises de Liège. Un psychiatre et un psychologue se sont exprimés à propos de ceux qui sont soupçonnés d'avoir pratiqué des traitements inhumains et des tortures à l'égard de Valentin Vermeesch, un ado déficient mental. Et l'une des infos du jour, à ce procès, c'est que l'un des accusés est un psychopathe.