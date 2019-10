Assises de Liège: Stefan Asenov sera jugé par six femmes et six hommes

La cour d'assises de Liège a constitué mercredi après-midi un jury composé de six femmes et six hommes afin de juger Stefan Asenov, un Bulgare âgé de 35 ans qui avait commis l'assassinat d'une prostituée et l'agression d'une seconde la nuit du 15 au 16 mars 2017. Les débats au fond débuteront lundi par la lecture de l'acte d'accusation.

Stefan Asenov est accusé d'avoir commis les agressions de deux prostituées la nuit du 15 au 16 mars 2017 à Liège. Limia Karimallah (56 ans) avait été tuée après avoir été rouée de coups. Chantal M. avait aussi été rouée de coups mais elle avait pu s'échapper de la camionnette de l'accusé, où elle avait - comme la première victime- été embarquée.

Le fait principal reproché à l'accusé avait été découvert par un témoin qui avait vu que Stefan Asenov débarquait des objets depuis sa camionnette sur le parking de la patinoire de Coronmeuse la nuit du 15 au 16 mars 2017 vers 4h30. Le conducteur avait pris la fuite, tous feux éteints. En s'approchant de l'endroit, le témoin avait découvert le corps agonisant de Limia Karimallah. Cette dame, une prostituée embarquée depuis le centre de Liège dans la camionnette conduite par l'accusé, avait été rouée de coups et était décédée des conséquences d'un enfoncement de la cage thoracique.

Stefan Asenov avait pu être identifié grâce aux caméras de surveillance de Liège et de Herstal, où il résidait. La nuit des faits, il avait emprunté la camionnette d'un ami avant de prendre en charge la victime vers 3h40 dans le quartier des prostituées de Liège. Les traces de l'agression de la prostituée avaient été identifiées dans cette camionnette avec laquelle il avait eu un accident en fin de nuit.

A la suite de la révélation de ces faits, une seconde prostituée avait affirmé avoir été victime de Stefan Asenov. Elle avait exposé qu'elle avait été prise en charge plus tôt dans la nuit dans la même camionnette. Elle avait été rouée de coups par l'accusé mais elle était parvenue à s'échapper en sautant de la camionnette en mouvement. Elle avait indiqué avoir perdu de nombreuses dents à la suite de cette agression très violente.

Stefan Asenov présente un risque de récidive, avec une personnalité antisociale et psychopathique ainsi qu'une volonté prédatrice et violente de s'en prendre aux femmes. Il est accusé de l'assassinat de Limia Karimallah et de coups et blessures prémédités sur Chantal M. Il sera défendu par Me Ellen de Raedt. Me Jean-Dominique Franchimont et Me Maxime Dulieu défendront les intérêts des parties civiles.

Le procès présidé par Martine Baes devrait durer cinq jours. Les débats au fond débuteront lundi à 9h00 par la lecture de l'acte d'accusation du substitut Christine Cayet.