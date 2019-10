Assises de Liège: Stefan Asenov est condamné à perpétuité

Stefan Asenov a été condamné à la réclusion à perpétuité par les jurés de la Cour d’assises de Liège pour l’assassinat d’une prostituée ainsi que pour des faits de coups et blessures prémédités entraînant une incapacité sur une autre.

Le Bulgare de 35 ans a été présenté par les experts comme un psychopathe prédateur.

Les faits s’étaient produits la nuit du 15 au 16 mars 2017 à Liège.

Dans la motivation de leur décision, les jurés et la cour ont notamment relevé la violence et la répétition des coups portés à une frêle victime âgée de 56 ans par un accusé au physique athlétique et pratiquant les sports de combat.