Assises de Liège: reprise du procès avec des accusés immunisés contre la rougeole

Aux assises de Liège, le procès de l'assassinat de Valentin Vermeesh a repris ce lundi. Les audiences avaient été suspendues en début de semaine dernière. Certains des accusés ont en effet attrapé la rougeole à Lantin et y étaient confinés depuis.

Un médecin légiste, le Professeur Boxho, a examiné les accusés. "Ils vont tous très bien", a-t-il déclaré ce matin. Le procès a donc pu redémarrer.

Deux des accusés, Alexandre et Loïc, étaient déjà immunisés contre la rougeole. Kilian, incarcéré à la prison de Saint-Hubert durant le procès, n'était pas concerné. Seuls Belinda et Dorian ont donc été vaccinés et sont maintenant eux aussi immunisés contre la maladie.