Assises de Liège : Philippe Roufflaer risque la perpétuité pour l'assassinat de ses filles

La Cour d'Assises de Liège reprend du service après un peu plus d'une année d'interruption. Un jury de six hommes et six femmes va juger Philippe Roufflaer. Il est accusé d'avoir assassiné ses deux filles. Il doit aussi répondre de l'incendie volontaire de la maison de Soumagne où les pompiers avaient retrouvé les victimes et Philippe Roufflaer lui-même, inconscient, les poignets tailladés, mais vivant.

A l'audience de constitution du jury de ce mercredi, l'accusé est entré dans la salle entre deux policiers et menotté. Jeans, chemis à carreaux, crâne rasé, les sourcils asymétriques et l'air calme.

Des traces de défense sur les bras et les mains des victimes

Philippe Roufflaer doit répondre d'un double infanticide avec préméditation. Ses deux filles ont été tuées à Soumagne le 30 décembre 2016. L'une avait 8 ans, l'autre 11. Elles ont d'abord été droguées puis l'une a été égorgée, l'autre étranglée. Leurs bras et leurs mains présentent des traces qui montrent qu'elles se sont défendues. Philippe Roufflaer a été retrouvé dans la maison incendiée, les poignets tailladés, inconscient mais vivant.

Ceci arrive dans un contexte de rupture amoureuse avec la mère des victimes. La veille l'accusé avait envoyé des messages d'adieu. Mais il nie avoir tué ses filles. D'abord il a prétendu ne se souvenir de rien. Il vient de changer de version : des hommes masqués sont entrés dans la maison et ont tué ses filles. Philippe Roufflaer risque la prison à perpétuité.

Le procès de Philippe Roufflaer commence lundi avec la lecture de l'acte d'accusation et l'interrogatoire de l'accusé. Le jugement est attendu pour le 18 ou le 19 octobre.