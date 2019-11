Assises de Liège : il avait étranglé sa mère avant de la déposer agonisante dans un ruisseau

C’est un procès pour matricide qui se déroule actuellement devant la cour d’assises de Liège. Un Liégeois de 33 ans, Mohammed Boughaiout, est accusé du meurtre de sa mère âgée de 62 ans.

Les faits se sont déroulés en octobre 2017 à Liège

L’accusé, sorti de prison, sous bracelet électronique, au mois de mai 2017, vivait d’indemnités perçues pour une formation entamée à sa sortie l’établissement pénitentiaire. Sa mère prenait en charge la majorité de ses dépenses mais il demandait toujours plus jusqu’à ce qu’elle lui signifie qu’elle ne payerait plus son téléphone.

Pour soulager ses souffrances

L’accusé ne s’en sortait pas financièrement. Il avait des dettes du passé. "Je n’étais pas bien et l’atmosphère était mauvaise à la maison. J’ai vu ma mère triste et apathique. C’était de ma faute si elle était dans cet état. J’avais utilisé des prétextes et des mensonges pour la rendre fière. En passant près d’une ceinture, l’idée m’est venue de mettre fin à ses souffrances. J’ai serré la ceinture autour de son cou et cela a duré entre trois et cinq minutes. Elle a demandé pourquoi, elle m’a dit qu’elle m’aimait et elle a demandé que je prenne soin de mes sœurs", a indiqué l’accusé.

La sexagénaire a perdu connaissance et, selon le médecin légiste, elle était dans un état "pré mortem" irréversible quand son fils l’a transportée en voiture jusqu’à un ruisseau de Stoumont. C’est là qu’il a déposé le corps de sa mère qui après asphyxie due à l’étranglement est morte par noyade.

C’est le relevé de sa téléphonie qui a permis aux enquêteurs de déterminer que l’accusé se trouvait bien à Stoumont ce jour-là. Un accusé qui reconnaît les faits, qui n’avait d’ailleurs demandé ni avocat ni audition de témoins.