Assises de Liège: après avoir nié les faits, Philippe Roufflaer passe aux aveux

Ce lundi matin a débuté aux assises de Liège le procès de Philippe Roufflaer. Ce père de famille est accusé d'avoir assassiné ses deux filles, deux enfants âgées d'à peine 8 et 11 ans.

J'ai commis l'irréparable mais je ne m'en souviens pas

L'interrogatoire de Philippe Roufflaer a commencé cet après-midi à 14 heures. Alors que jusqu'ici, l'accusé avait toujours nié les faits, Philippe Roufflaer a demandé pour faire une déclaration avant la première question du président, et il est passé aux aveux: "C'est moi qui ai commis les faits" a-t-il avoué. "J'en ai honte. J'ai commis l'irréparable et le plus difficile, c'est que je ne m'en souviens pas. Je sais que c'est moi qui l'ai fait mais je ne m'en souviens pas".

Actuellement, l'interrogatoire de l'accusé se poursuit.