Alexandre Hart présente une personnalité "perverse et dangereuse" selon les psychiatres - © RTBF

Assises de Liège : Alexandre Hart décrit comme un psychopathe par les experts - JT 13h -... Des auditions importantes ce jeudi et vendredi au procès des assassins présumés de Valentin Vermeesch. Je vous rappelle que ce jeune Hutois de 18 ans a été jeté dans la Meuse, après une nuit de violence et de torture. Ils sont 5 dans le box des accusés. La parole est donnée aux psychiatres et psychologues.