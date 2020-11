Arrivée d'une plateforme de livraison à domicile à Verviers: une opportunité pour certains restaurants mais qui a un coût

Une célèbre plateforme de livraison de plats cuisinés est active sur Verviers depuis deux semaines. Dans le contexte actuel, son arrivée peut représenter une opportunité pour les restaurants qui ne pouvaient pas livrer à domicile. Une autre application couvrait déjà Verviers mais, avec elle, les restaurateurs devaient assurer eux-mêmes les livraisons.

Côté négatif : la mise en route de la nouvelle venue s’est accompagnée de quelques petits soucis : problèmes informatiques ou manque de livreurs, par exemple. Par ailleurs, les restaurateurs verviétois pointent le coût pour eux de ce service.

"La bouchée d’ailleurs" fait partie de la quinzaine de restaurants verviétois qui collaborent avec la plateforme de livraison américaine. Achraf Larhouasli proposait déjà des plats à emporter et assurait déjà des livraisons. Il note : "Il y a une petite augmentation par rapport à d’habitude.". Il sentait une attente de la clientèle : "Tout le monde commence à faire tout avec son smartphone. On passe commande. On fait le payement tout de suite sur l’application. On peut même enregistrer pour la prochaine fois.". Même si la situation n’avait pas été ce qu’elle est, Achraf Larhouasli pense-t-il que passer par une telle plateforme est devenu indispensable ? "Tout à fait. J’avais signé le contrat avant qu’on nous annonce qu’il fallait refermer les restaurants."

Mais Achraf Larhouasli explique aussi : "Ça coûte quand même 30% sur les livraisons. Par exemple : si c’est 100 euros, Uber Eats prend 30 euros.". Ce coût, il ne le répercute pas sur le prix de ses plats : "Je veux quand même faire plaisir aux clients et pas faire payer des sommes impossibles pour un couscous.".

Autre restaurant concerné : "La fabrique". Son patron, Alain Maréchal, proposait déjà des plats à emporter mais pas de livraison : "Nous avions énormément de demandes pour effectuer des livraisons. Ce que nous ne savons pas faire. Ça demande une logistique que nous n’avons pas. Donc le fait d’avoir Uber Eats qui prenait ça en charge, pour nous c’était une belle opportunité effectivement.". Même si la situation avait été différente de ce qu’elle est aujourd’hui, Alain Maréchal pense qu’il aurait adhéré à la plateforme. Quel impact a-t-elle sur ses ventes ? "Actuellement, c’est entre 10 et 15% de commandes supplémentaires par jour."

Alain Maréchal relève lui aussi le coût du service : "Effectivement, Uber travaille au pourcentage, un pourcentage qui est assez élevé. C’est pour ça que tous nos produits sont plus chers via Uber que quand ils sont emportés. Il faut payer les livreurs, les déplacements, le pourcentage de la plateforme, le développement de la plateforme… Uber se paie sur nos plats, ce qui est tout à fait normal, je pense."

Il émet un regret à propos de l’étendue de la zone de livraison possible : "Verviers n’a pas la densité de population d’une ville comme Bruxelles ou même comme Liège. Uber prend deux kilomètres et demi autour du point de vente, ce qui, pour nous, est un peu juste. Nous ne savons par couvrir entièrement toute la couronne verviétoise, ni certains villages avoisinants comme Pepinster ou Grand-Rechain. Je trouve ça un peu dommage. Nous ne désespérons pas qu’au fil du temps, ça puisse évoluer."