Arrêt de travail dans les écoles communales de Flémalle et Seraing : les enseignants de plus en plus victimes de violence

11 plaintes en quelques mois

Faire face à des parents de plus en plus susceptibles, de plus en plus nerveux, c’est le quotidien des enseignants de ces écoles. Pour une simple remarque à un enfant, la situation peut dégénérer. Souvent les noms d’oiseaux, les insultes volent mais, parfois, cela va plus loin : " on a eu une situation où un papa voyant par la fenêtre que l’institutrice demandait à son enfant de ressortir et de rentrer en s’excusant pour son retard, est entré dans l’école en hurlant et en menaçant l’enseignante qui était tétanisée", se rappelle Aurélie Closon, institutrice maternelle. Même situation pour Geneviève Lap, institutrice dans le primaire spécialisé : "ça se passe dans toutes nos écoles, on a sans arrêt de nouveaux cas, ce qui n’arrivait pas auparavant".

"L’arrêt de travail de ce mardi est important pour permettre aux délégués du personnel d’expliquer à chaque enseignant ses droits, la façon de réagir en cas d’agression. C’est aussi une façon de sensibiliser les parents parce qu’il faut que cela s’arrête. On a des enseignants en accident de travail, vraiment sous le choc et il en est de même pour les enfants qui assistent parfois à ces scènes inadmissibles dans une école", explique Nicolas Baugniet, secrétaire pour l’enseignement communal CGSP Liège.

Actuellement, depuis la rentrée de septembre, 11 plaintes ont déjà été déposées rien que pour les écoles communales de Seraing et Flémalle : " on a des coups, des menaces de mort sur des agents, des enseignants qui sont aussi poursuivis jusqu’à leur domicile. C’est inadmissible", ajoute Nicolas Baugniet.

Arriver à mieux communiquer avec les parents, c’est le défi de ces enseignants qui souhaiteraient être mieux soutenus par leur pouvoir organisateur mais surtout par leur ministre, disent-ils.