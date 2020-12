Arrêt de travail d'ouvriers communaux liégeois contre la réforme de leurs congés

Des ouvriers de la Ville de Liège, provenant essentiellement des services de la voirie et de l’environnement, observent un arrêt de travail depuis 6h00 jeudi matin. Par cette action, menée par les syndicats CSC et SLFP, ils souhaitent manifester leur désaccord vis-à-vis de la réforme du calcul des jours de congés.

Des voitures ont été positionnées devant les dépôts de la rue de Namur et de la rue de la Tonne afin d’empêcher les véhicules de la Ville de sortir. Un préavis de grève avait été déposé pour protester contre le système de calcul des jours de congés, jugé préjudiciable pour le personnel. "Une bonne partie des ouvriers étant en horaire fixe, si les jours de congés sont comptés en heures, cela risque d’avoir des conséquences négatives pour quelques centaines d’ouvriers, essentiellement ceux relevant des services de la voirie et de l’environnement", dénonce Christophe Kinot, délégué principal CSC Services publics à la Ville de Liège. "En effet, selon les calculs, la perte de congés pourrait aller jusqu’à trois jours sur l’année. Pour nous, ce n’est pas tolérable", ajoute-t-il. Le délégué syndical précise que l’autorité à la Ville de Liège est interpellée à ce sujet depuis plusieurs mois. "On nous dit qu’il n’y a pas de problème mais les ouvriers, eux, affirment qu’il y aura bien une perte. Nous demandons un ajustement des paramètres du système de comptage. Si l’autorité ne réagit pas, on durcira le ton", prévient le représentant syndical. L’action de jeudi matin est prévue jusqu’à 11h00.