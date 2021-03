Arrêt de travail à Lantin : "nous travaillons dans un service covid, mais pour nous le vaccin c'est nada !"

Des travailleurs de la prison de Lantin, en Province de Liège, se mobilisent cet après-midi. Il s’agit plus précisément de salariés affectés à la polyclinique de la prison. Leur revendication : un vaccin pour le personnel, qui côtoie régulièrement des malades du covid. Ils observeront un arrêt de travail de deux heures cet après-midi.

"Nous travaillons dans un service covid, nous sommes assimilés à du personnel soignant tout en étant agent pénitentiaire, mais le vaccin pour nous, c’est nada", s’indigne Magali Klutz, une travailleuse du service. "Il n’y a pas très longtemps on a même dû aller surveiller un détenu dans le service covid de l’hôpital de la citadelle, donc on prend des risques", témoigne-t-elle.

Ces travailleurs réclament donc une promesse de vaccin et un calendrier. Pour l’instant, ils assurent n’avoir reçu aucune information dans ce sens. "On sait qu’en Flandre, à la prison de Bruges, l’aile covid a été vaccinée", ajoute Magali Klutz.

En interne, l’atmosphère serait particulièrement tendue depuis quelques semaines. "On a peur, on est stressés, on se pose des questions. Certains de mes collègues et même moi sont même prêts à quitter le service covid si on ne nous vaccine pas."