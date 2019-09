Ardentia : Moreau s'en va

Stéphane Moreau se retire du groupe Ardentia. Le patron de Nethys l'a annoncé ce vendredi. La société Ardentia doit racheter deux sociétés que Nethys est obligée de vendre. Ardentia appartient à François Fornieri et Stéphane Moreau y est administrateur. Mais sur le thermomètre de Stéphane Moreau, la température semble être montée un peu trop haut. Il se retire.

Il quitte la société de François Fornieri

Stéphane Moreau se retire de ses fonctions d'administrateur délégué - à titre gratuit - du groupe Ardentia et il quitte aussi son conseil d'administration. Ardentia, qu'est-ce que c'est ? C'est une société de François Fornieri, le patron liégeois à succès du secteur pharmaceutique. Quel rapport entre Fornieri et Moreau ? François Fornieri siège comme administrateur de Nethys, la filiale de Publifin que dirige Stéphane Moreau.

Un conflit d'intérêt pour Fornieri ?

Autour de quoi la température est-elle montée ? Autour de la vente de deux filiales de Nethys : Win, qui fait de l'internet et Elicio, qui fait de l'électricité. Ardentia qui achète appartient à François Fornieri. François Fornieri est donc en quelque sorte à la fois l'acheteur et le vendeur et Win semble être vendue très en-dessous de ce qu'elle peut rapporter. Fornieri voulait Stéphane Moreau comme patron du nouveau Win. Moreau se retire. Dont acte. Reste François Fornieri. Et une question se pose: rachète-t-il encore ?