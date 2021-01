Arbres remarquables abattus sans permis à Héron: le bourgmestre promet des sanctions

Les arbres imposants du parc faisaient partie depuis longtemps du décor du village. - © RTBF - Erik Dagonnier

Pour Damien, qui habite Héron depuis plus de 50 ans, ces arbres abattus, cela a été un choc: "C'étaient des arbres magnifiques, et c'était un parc que l'on visitait étant petit avec notre école pour justement connaître la diversité des arbres qu'il y avait dans notre région. Le résultat, c'est un terrain complètement dévasté. On ne pensait pas que des gens, à l'heure actuelle, pouvaient encore détruire un patrimoine rural aussi important en si peu de temps et sans aucun remord".

Une plainte va être déposée

Pour abattre un arbre remarquable, un permis est obligatoire. Eric Hautphenne, bourgmestre de Héron: "Nous sommes très fâchés parce que là, je pense qu'on nous a bien eu. On nous a toujours dit qu'on ne modifierait pas la ceinture paysagère autour des constructions qui doivent avoir lieu là-bas. A aucun moment dans la procédure, on ne nous a dit qu'il y allait avoir abattage. Nous irons constater sur place avec la Division Nature et Foret ce qui est réalisable pour remettre pour l'avenir tout l'environnement paysager en ordre. Mais le mal est fait. Il y aura procès-verbal. Une plainte sera déposée dès ce lundi".

En cas d'infraction, le promoteur risque une amende de 1000 euros par arbre remarquable abattu et/ou une replantation du site. Prévenu, le Parquet peut aussi imposer une amende pénale, mais la démarche reste rare.

Nous avons tenté sans succès de joindre le promoteur et l'architecte. Une réunion avec la commune et la DNF est prévue sur place ce lundi après-midi.