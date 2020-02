Après un suicide chez Galliker à Herstal, la famille évoque un cas de harcèlement

Le 11 février dernier, une mère de famille de 47 ans a mis fin à ses jours sur son lieu de travail : l’entreprise logistique Galliker à Herstal. Elle y était cariste. Elle a laissé des lettres pour sa famille et des amis. Elle s’excuse. Elle dit avoir perdu pied. Elle ne justifie pas son geste. Mais sa famille affirme qu’elle était victime de harcèlement au travail et pense que c’est la raison de son suicide.

Les lettres laissées par Yvette Guintens ne font pas référence à son travail. Mais un de ses frères a déposé une plainte. Il y dit qu’elle était victime de harcèlement au travail et que ce harcèlement l’aurait poussée au suicide. Ses autres proches le pensent aussi. Pour eux, en mettant fin à ses jours sur son lieu de travail, elle a voulu pointer l’endroit du problème. Son mari explique notamment qu’en 2014, elle s’était plainte, en interne, de l’attitude d’un collègue, de paroles et de gestes déplacés. Ils auraient repris à la fin de l’année dernière. Yvette était la seule femme dans un service de huit personnes. Sa famille et son employeur soulignent sa grande implication dans son travail.

En 2014, c’est auprès de la personne de confiance de l’entreprise qu’elle avait déposé une plainte "informelle". Suite à cela, son service avait été réorganisé, notamment pour limiter ses contacts avec le collègue mis en cause. Depuis, elle ne s’était plus plainte, affirme le patron de Galliker Liège. Mais il ne commente pas plus avant l’affaire, invoquant les enquêtes lancées en interne et en externe et son devoir de réserve.