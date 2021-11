Après sa chute financière, le simulateur de vol "Fly-In" à Bierset rouvre bientôt ses portes

Bonne nouvelle pour les amateurs de sensations fortes : le "Fly-In" à Bierset va rouvrir.

Déclaré en faillite fin septembre, le simulateur de chute libre a trouvé un repreneur, comme l’a annoncé le journal La Meuse ce dimanche. Le sauveur de cette attraction n'est pas un inconnu puisqu'il s'agit d'un de ses anciens actionnaires : Skydive.

Skydive, c'est la société qui organise les sauts en parachute à l'aérodrome de Spa et qui était déjà dans l'actionnariat de "Fly-In". Dès le lendemain de la faillite, la firme s'était montrée intéressée par cette reprise.

Prendre son envol, qu’importe la météo

Pour Skydive, les deux activités sont complémentaires : le saut en parachute en extérieur quand la météo le permet et l'impression de saut grâce aux énormes souffleries en intérieur quand il ne fait pas beau.

La réouverture est prévue d'ici quelques semaines, après quelques petits travaux d'aménagements et une révision des turbines.

"Fly-In" Liège est un des plus grands simulateurs de vol d'Europe. La nouvelle direction veut proposer une offre de packs pour tout le monde, particuliers et entreprises, et pour tous les budgets.

Les nouveaux patrons sont confiants : cela devrait être rentable s'il n'y a plus de fermetures pour cause de crise sanitaire. Ce sont ces deux années d'arrêts répétés qui avaient plombé la trésorerie de l'ancienne société déjà fragile.