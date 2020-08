Après la pandémie, les patins à glace se préparent à la reprise, ce lundi

Avec la canicule de ces derniers jours, il n’a pas été facile de "monter" à -8°C la glace de la patinoire de Liège, la seule aux dimensions olympiques en région wallonne. Mais la reprise des activités, après cinq mois d’arrêt, reste programmée pour ce lundi.

Un protocole très strict a été élaboré, avec les mesures classiques pour respecter les précautions sanitaires. La plus spectaculaire : les patineurs vont devoir glisser masqués, sauf les enfants en dessous de douze ans. Avec un respect des distances, comme l’explique la responsable, Carole Lette, " nous comptons habituellement 2m² par personnes, nous sommes à présent tenus à une norme de 7m² par personne, donc, au plus 250 utilisateurs par séance. Mais comme tous les usagers n’ont pas le même niveau, les débutants vont essayer de ne pas chuter, de se rattraper aux rambardes, et c’est difficile de savoir comment concrètement ça va se passer…"

D’où une désinfection très méticuleuse de ces rambardes comme d’ailleurs des paires de patins proposés à la location. Pour les parents qui souhaiteraient assister aux évolutions de leurs rejetons, les gradins vont rester fermés. Ils ne vont être accessibles que lors des rencontres des hockeyeurs des Bulldogs, et encore, une affluence limitée à cent spectateurs. Ce qui augure d’une saison compliquée pour cette équipe de première division.