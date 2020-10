Après l'annulation de la foire de Liège, la solidarité s'installe entre les commerçants

2020, une année noire pour les forains, privés de Foire de Liège notamment. Pas d'attraction, pas de lacquemants non plus. Un coup très dur pour Julie Delforge. Mais le garage Volvo Nordikar, à Liège, lui a proposé d'installer son stand à lacquemants sur son parking. Un geste inespéré.

On s'aide entre commerçants

"Mercredi matin, je vous avoue que j'étais en train de pleurer" explique Julie Delforge. "Le téléphone a alors sonné. C'était le Monsieur de chez Volvo qui m'a dit, "il n'y a pas de foire, venez vous installer devant chez moi". Je n'ai même pas su lui répondre. J'ai dû le rappeler après parce que je pleurais. Il m'a dit, "faut pas pleurer, faut pas pleurer". J'ai trois enfants, j'avais déjà commandé la marchandise, la cata. On a ouvert samedi et ça se passe très bien. On s'aide entre commerçants. On dépose des lacquemants chez eux, eux peuvent un peu gagner sur nos boites, et nous, ça nous permet de vendre des boites dans plusieurs points de vente. Si ça peut permettre d'écouler la marchandise préparée, notamment le sirop, ce sera déjà une bonne chose, ça permet de limiter les dégâts".

Quant à Wendy Sellier qui vend pommes d'amour, beignets et hamburgers, elle a pu, elle, installer son échoppe devant chez elle, à Hermalle-sous-Huy.